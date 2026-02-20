BIST 13.791
ABD Başkanı Donald Trump açıkladı! Yola çıktı, 50 milyon varil...

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan aldıkları 50 milyon varil petrolün Texas'ın Houston kentine doğru yola çıktığını bildirdi.

Trump, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Venezuela'ya petrol konusunda "çok yardımcı olduklarını" belirten Trump, "Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, bunun Venezuela için "harika" olacağına işaret ederek, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in "mükemmel" iş çıkardığını ve iyi geçindiğini söyledi.

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Venezuela'da siyasi tutukluların serbest bırakılmasını sağlayacak af yasası onaylandı
