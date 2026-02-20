DeFacto Kore cilt bakım ürünlerini satışa sundu

DeFacto, Kore cilt bakımının öne çıkan markalarını ürün portföyüne ekleyerek seçili mağazalarında ve çevrim içi satış kanalında tüketicilerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ürünler DeFacto'nun Vadistanbul mağazasında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkinlikte davetlilere ürünleri deneyimleme imkanı sunulurken, kurulan deneyim alanlarında yapay zeka destekli cilt analizi gerçekleştirildi ve katılımcılara kişiye özel ürün önerileri verildi.

Son yıllarda küresel güzellik trendleri arasında yer alan ve K-Beauty olarak adlandırılan Kore cilt bakım ürünleri, yenilikçi içerikleri, çok adımlı bakım rutini yaklaşımı ve doğal ışıltı sağlamaya yönelik formülleriyle dikkati çekiyor.

Nemlendirme, cilt bariyerini güçlendirme ve doğal parlaklık sağlama hedefleriyle geliştirilen ürünler, farklı yaş gruplarındaki tüketicilere hitap ediyor. Marka, kozmetik kategorisindeki ürün çeşitliliğini artırarak küresel eğilimleri ulaşılabilir fiyatlarla sunmayı amaçlıyor.

Seçili DeFacto mağazaları ile internet mağazasında satışa sunulan ürünler arasında temizleyiciler, tonikler, serumlar, maskeler ve nemlendiricilerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Kozmetik Direktörü Hale Yılmaz, modada yakaladıkları trend odağını kozmetik ve kişisel bakım kategorisine de taşıdıklarını belirtti.

Yılmaz, güzelliğin sadece bir tamamlayıcı değil, stilin ve kendini iyi hissetmenin doğal bir parçası olduğunu vurgulayarak, 'Bu bakış açısıyla kozmetik portföyümüzü hızla genişletiyor, dünya genelinde yükselen akımları ulaşılabilir fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Kore cilt bakımı da bu stratejimizin en güçlü adımlarından biri. Hedefimiz kozmetiği yalnızca bir ürün kategorisi değil, DeFacto'nun yaşam tarzı dünyasının güçlü ve kalıcı bir parçası haline getirmek.' değerlendirmelerinde bulundu.