Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri İle İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İlk iftar soframızda şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim, ülkemizin dört bir köşesinde vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, her birini muhafaza eylesin."