Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk iftar sofrasını şehit ailelerine ayırdı.

Bu kapsamda Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldi.