ORC son anketi paylaştı! "Bu pazar seçim olsa..." diye sordu, dikkat çeken fark

ORC Araştırma 15-17 Şubat 2026 tarihlerinde 26 ilde yaptığı son anketi paylaştı. Anket sonuçlarına göre ilk iki sırada CHP ve AK Parti yer aldı.

ORC Araştırma 15-17 Şubat 2026 tarihlerinde 26 ilde bir anket çalışması yaptı. 2 bin 275 kişi ile yapılan ankette 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' diye soruldu. Anket sonuçlarına göre CHP %30,9 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti'nin ise oy oranının %30,3 olduğu görüldü. Üçüncü parti DEM çıkarken, MHP dördüncü sırada İYİ Parti beşinci sırada bulunuyor.
ORC'nin anket sonuçları şöyle:

*CHP %30,9
*AK PARTİ %30,3
*DEM %7,6
*MHP %7,4
*İYİ %6,1
*BBP %4,4
*ZP %4,1
*YRP %2,8
*SP %2,2
*A Parti %1,6
*DİĞER %2,6

