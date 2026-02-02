BIST 13.469
|
"Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın

Asal Araştırma 26 ilde 16-24 Ocak 2026 tarihlerinde 2 bin ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yönetildi. Zirvedeki isim bakın kim oldu. İşte anket sonuçları...

"Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın - Resim: 1

Asal Araştırma son yaptığı araştırmayı paylaştı. 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin kişi ile yapılan ankette  "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yönetildi.İşte son anketin dikkat çeken sonuçları:

"Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın - Resim: 2

Recep Tayyip Erdoğan: %23,2

"Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın - Resim: 3

Mansur Yavaş: %14,0

"Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın - Resim: 4

Ekrem İmamoğlu: %11,3

