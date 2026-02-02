"Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" anketi! Bomba sonuç zirvedeki isme bakın
Asal Araştırma 26 ilde 16-24 Ocak 2026 tarihlerinde 2 bin ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yönetildi. Zirvedeki isim bakın kim oldu. İşte anket sonuçları...
Asal Araştırma son yaptığı araştırmayı paylaştı. 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin kişi ile yapılan ankette "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yönetildi.İşte son anketin dikkat çeken sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan: %23,2
Mansur Yavaş: %14,0
Ekrem İmamoğlu: %11,3
