Son anket ortaya çıktı! "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu, çarpıcı sonuç
GENAR Araştırma'nın Ocak ayı verileri yayımlandı. Ankette 'Türkiye’de bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' diye soruldu. Anket sonuçlarına göre AK Parti, CHP'yi geride bıraktı.
GENAR Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi paylaştı. Türkiye’de bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi ve anket sonuçlarına göre ilk iki sırada Ak Parti ve CHP yer aldı. İşte anket sonuçları:
%33,5 AK PARTİ
%31,2 CHP
%9,7 DEM PARTİ
