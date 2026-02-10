AK Partili Eyyüp Kadir İnan son seçim anketini açıkladı! Erdoğan rakibine fark atıyor

AK Partili Eyyüp Kadir İnan, son seçim anketine değindi. İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibine yüzde 20 fark attığını söyledi ve CHP ile AK Part'nin yerel seçimlerdeki oy oranını açıkladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sorularını cevapladı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILACAKLAR MI?

İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Mesut Özarslan ve diğer CHP’lilerin AK Parti’ye geçme ihtimali sorusuna karşı, ‘’Parti sözcümüz gerekeni cevapladı.’’ ifadelerini kullandı.

CHP'NİN OY ORANI DÜŞTÜ

İnan, Özgür Özel hakkındaki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili ‘’Özgür Özel bu dosyalarda suçlanan milletvekilleriyle ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır. Rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama yapmadıkları için yüzde 25’e düştü oy oranları’’ dedi.

SON ANKETLERDE ...

Son anketlerden bahseden Kadir İnan, CHP’nin yerel yönetiminde düşüşler yaşadığını belirterek, ‘’31 Mart’ta aldıkları sonuçlardan negatif olarak çok uzaklaştılar. Yerel seçim olsa aynı sonuçları alamazlar. Seçtikleri başkanlar şehirleri kronik sıkıntıya boğdular. İzmir’de ve Ankara’da susuzluk... Sosyal medya belediyeciliği yaptılar. İlk seçimlerde yiğit düştüğü yerden kalkacak. Birbirinden farklı anket firmalarından derlemelere göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 52.5’lara ulaşmıştır. AK Parti yüzde 35’lere ulaştı, CHP yüzde 25’lerde kaldı. Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine yüzde 20 fark atıyor.