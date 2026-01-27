Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? ASAL Araştırma anketinde bomba sonuç
ASAL Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye soruldu. Katılımcılar bakın ne cevap verdi.İlk sırada...
ASAL Araştırma 16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.
Ankette katılımcılara "Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Anketin sonucu bir hayli şaşırttı. İlk sırada ne AK Parti ne CHP yer aldı. İşte anket sonuçları:
Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?
Hiçbiri:%40.2
