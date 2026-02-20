AYM Başkanı Özkaya'dan Adalet Bakanı Gürlek'e ziyaret

BIST 13.804
Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Yargı dünyasının iki kritik ismini bir araya getiren kabulde, nezaket ve iş birliği mesajları öne çıktı.

Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem, yüksek yargı organlarının tebrik ziyaretleriyle devam ediyor. Bakanlık koltuğuna oturmasının ardından yoğun bir diplomasi trafiğine başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün Anayasa Mahkemesi heyetiyle bir araya geldi.

NEZAKET ZİYARETİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, beraberindeki heyetle birlikte Bakan Gürlek’e yeni görevinde başarılar dilemek amacıyla resmi bir ziyarette bulundu. Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen kabulde, yargı kurumları arasındaki diyalog ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Gürlek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Kadir Özkaya ve heyetine güzel temennileri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

