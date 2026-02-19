BIST 14.134
DOLAR 43,77
EURO 51,77
ALTIN 7.055,55
HABER /  MEDYA

Uraz Kaygılaroğlu’ndan Bahçeli’ye dizi üzerinden mesaj! Derin Devlet var...

Uraz Kaygılaroğlu’ndan Bahçeli’ye dizi üzerinden mesaj! Derin Devlet var...

MHP lideri Bahçeli’nin övgü dolu sözlerinin ardından, Uraz Kaygılaroğlu 'Yeraltı' dizisinde canlandırdığı Bozo karakteri üzerinden dikkat çeken bir göndermede bulundu. O anlar dizi tarihine geçti.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtmişti.

Bahçeli, açıklamasında "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerine yer vermişti.

"AMA GİZLİ AMA DERİN BİR DEVLET VAR"

NOW TV'deki Yeraltı dizisinin Bozo karakteri Uraz Kaygılaroğlu'ndan geçtiğimiz günlerde kendisini öven Bahçeli'ye teşekkür mesajı gecikmedi.

Uraz Kaygılaroğlu’ndan Bahçeli’ye dizi üzerinden mesaj! Derin Devlet var... - Resim: 0

Dizinin son yayınlanan bölümünde Kaygılaroğlu, Bozo karakteri aracılığıyla "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" diyerek Bahçeli'ye mesaj gönderdi.

ÖNCEKİ HABERLER
ING Türkiye'nin desteklediği Dijital Öğretmenler Projesi "dijital zeka" odağıyla yenilendi
ING Türkiye'nin desteklediği Dijital Öğretmenler Projesi "dijital zeka" odağıyla yenilendi
Hurma alırken dikkat! İsrail hurmaları Filistin etiketiyle satılıyor uyarısı
Hurma alırken dikkat! İsrail hurmaları Filistin etiketiyle satılıyor uyarısı
Van ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı
Van ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 beldeye saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 beldeye saldırılar düzenledi
Osman Bektaş'tan beklenen 7,1'lik İstanbul depremi açıklaması
Osman Bektaş'tan beklenen 7,1'lik İstanbul depremi açıklaması
Meme kanserinde yeni dönem
Meme kanserinde yeni dönem
Aday gösterileceği söylenen Abdullah Gül'le ilgili bomba kulis
Aday gösterileceği söylenen Abdullah Gül'le ilgili bomba kulis
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta sonra köylü tesadüfen bakın nerde bulundu
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta sonra köylü tesadüfen bakın nerde bulundu
Akın Gürlek: Davası geciken "Alo Adalet" hattını arayacak
Akın Gürlek: Davası geciken "Alo Adalet" hattını arayacak
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı
65 yaş üstü kartıyla 1 yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi! Belediye kibarca uyardı
65 yaş üstü kartıyla 1 yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi! Belediye kibarca uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan mesajı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan mesajı: