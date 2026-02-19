Aday gösterileceği söylenen Abdullah Gül'le ilgili bomba kulis

Gazeteci Aytunç Erkin, Abdullah Gül'ün seçimlerde aday gösterileceği iddiasıyla ilgili kulis paylaştı. Abdullah Gül ile birkaç gün önce görüşen bir dostunun kendisine verdiği bilgiyi aktaran Erkin, "Böyle bir gündemi yok. Çünkü muhalefete de inanmıyor" dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın “Abdullah Gül CHP’nin önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi olarak masaya getirilirse şaşırmayın, bilgiye dayalı söylüyorum” açıklaması gündeme oturdu.

Aynı teklifin 2018’de de konuşulduğunu kendisinin karşı çıktığını belirten Yarkadaş, “Aynı teklif geldi konuşuldu ve itiraz ettik. İtiraz edenlerin başına onca şey geldi siyaseten tasfiye edildik” ifadelerini kullanmıştı.

İddiaya ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Gazeteci Aytunç Erkin, Abdullah Gül ile görüşen bir dostun açıklamalarını TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit ağırlık" programında aktardı.

"Muhalefete de inanmıyor"

Erkin, "Sayın Abdullah Gül ile birkaç gün önce görüşen dostumun verdiği bilgi 'böyle bir gündemi yok. Çünkü muhalefete de inanmıyor. Bugün için böyle düşünüyor.' Öte yandan İmamoğlu ile bir kere görüştüğünü söylemiş yakın çevresine. Seçimi kazandığında tebrik olarak. İmamoğlu ile yakınlığının olmadığını söylüyor" dedi.

"Eğer inansa aday olurum diyor"

Gül'ün açıklamalarını yorumlayan yazar Hasan Öztürk, Gül'ün 2018 seçimleri öncesinde de muhalefette konsesüs olmadığı için aday olmadığını hatırlatarak, "Tersten okuma yapınca 'normalde aday olurum ama muhalefete inanmıyorum' diyor. Eğer inansa muhalefete 'aday olurum' diyor o zaman" dedi.