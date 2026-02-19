BIST 14.220
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta sonra köylü tesadüfen bakın nerde bulundu

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu bir çiftçi mahsur kaldı. 1 hafta boyunca kimselere ulaşamayan çiftçi evin çatısında yaşamak için mücadele etti. Çiftçiyi tesadüf eseri muhtar görünce jandarma helikopterle kurtardı.

AYDIN'da  etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Koçarlı ilçesindeki bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.  Kasaplar mevkiinde hayvanlarına bakan Abdullah Öpüz, nehir taşınca mahsur kaldı.

Kimse fark etmedi 1 hafta boyunca...
Çevresi tamamen sularla kaplanan Abdullah Öpöz yardım talebinde bulunacak imkana sahip olmadığından yaklaşık bir hafta boyunca damda yaşam mücadelesi verdi.

Muhtar gördü
Mahallede incelemelerde bulunan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Abdullah Öpöz'ün damda mahsur kaldığını fark etti. Durumu vakit kaybetmeden AFAD ve jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Jandarma helikopterle kurtardı
Sel taşkını nedeniyle kurtarma çalışması havadan gerçekleştirildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopter Abdullah Öpöz'ü çatıdan alıp kurtardı. 

