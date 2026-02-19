BIST 14.267
Yeni iddia! Trump, İran'ı görüşmek için üst düzey danışmanlarıyla bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la ilgili süreçte izlenecek adımları görüşmek üzere üst düzey danışmanlarıyla bir araya geldiği iddia edildi.

Axios'un 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray'da İran'a ilişkin gelişmeleri istişare etmek üzere yapılan toplantıya, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve gayriresmi danışmanı Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda, İranlı yetkililerle bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer görüşmelere ilişkin Trump'a brifing verildi, izlenecek yol haritası ele alındı.

Trump'a ayrıca Rusya-Ukrayna müzakereleri ve bugün yapılması planlanan Gazze Barış Kurulu toplantısı hakkında da bilgi aktarıldı.

Yetkililer, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonunun, ocak ayında Venezuela'da düzenlenen operasyonun aksine, haftalar sürebilecek "geniş çaplı bir savaşa" dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

