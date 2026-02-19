BIST 14.220
DOLAR 43,77
EURO 51,77
ALTIN 7.058,24
HABER /  GÜNCEL

Aksaray’dan korkunç haber! Eşini ve kuzenini 2 çocuğun önünde öldürdü

Aksaray’dan korkunç haber! Eşini ve kuzenini 2 çocuğun önünde öldürdü

AKSARAY’da bir apartman dairesinde çıkan tartışmada bir şahıs, eski eşini ve kuzenini ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Korkunç olay 2 küçük çocuğun gözünün önünde yaşandı.

Aksaray Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, 31 yaşındaki Tolga Kuş ile eski eşi 31 yaşındaki Kübra Kılınç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tolga Kuş, üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep Ayaz'a (30) ateş etti. Tolga Kuş, aynı silahla intihar etti.

Hepsi öldü
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Tolga Kuş ile Kübra Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Zeynep Ayaz ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Çocuklarının önünde öldürdü
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen Tolga Kuş ve Kübra Kılıç'ın, boşandığını saptadı. Kübra Kılıç'ın da eşinden boşandıktan sonra 1'i kız 2 çocuğuyla birlikte olayın gerçekleştiği evde yaşamaya başladığı belirlendi. Tolga Kuş'un, eve giderek kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş edip yaraladığı, ardından Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a ateş ettikten sonra da ayna tabancayı başına dayayıp intihar ettiğini tespit etti. Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.

