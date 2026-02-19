Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile görüştü.

Kurum, Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere şehrimizin sorunları hakkında verimli bir görüşme yaptık. Yerel yönetimlerimizle şehirlerimizin geleceği için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Verimli bir görüş alışverişinde bulunduk"

Burcu Köksal da ziyarete ilişkin kendi sosyal medya hesasında "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u makamında ziyaret ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız başta olmak üzere şehrimiz hakkında verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Şehrimizin geleceği için çalışıyoruz. Söz verdik, biz yapacağız." ifadelerine yer verdi.