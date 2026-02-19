65 yaş üstü kartıyla 1 yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi! Belediye kibarca uyardı

Sivas'ta 65 yaş üzeri ücretsiz kart sahibi Mehmet S., 2025 yılında halk otobüslerine 3 bin 365 kez binerek rekor kırdı. Belediye hatırlatma yaptı: "Otobüsler tur değil ulaşım içindir"

Abone ol

Sivas'ta bir kişi, bir yılda 3 bin 365 kez ücretsiz kartı kullandı, günde 25 kez bu kartla otobüse bindi. Rekoru duyuran belediye nazik bir hatırlatmada da bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada "65 yaş üzeri serbest kart sahibi hemşehrimiz Mehmet S. 2025 yılında 3 bin 365 kez halk otobüslerimizi kullanarak adeta direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu.

Günlük 25 biniş rekoruna sahip olan hemşehrimize ilgisi için teşekkür ederiz. Ancak küçük bir hatırlatma; otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir.

Not: Toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacak olan yolcular, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir.

Belediye, ücretsiz kartların bütçelerine yıllık 66 milyon lira maliyeti olduğuna da dikkat çekti.