Öğrenci servisi dereye uçtu! Yaralılar var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenci servisinin dereye düşmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Öğrencileri taşıyan okul servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü.
Kazada sürücü ile 8 öğrenci yaralandı.
Araçta bulunan 9 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.