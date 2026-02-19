BIST 13.972
Öğrenci servisi dereye uçtu! Yaralılar var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenci servisinin dereye düşmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğrencileri taşıyan okul servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü.

Kazada sürücü ile 8 öğrenci yaralandı.

Araçta bulunan 9 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

