Mersin'den yola çıktı! Gazze'ye insani yardım taşıyan Türk Kızılayının 21. İyilik Gemisi umut taşıyor

Gazze'ye insani destek faaliyetlerini sürdüren Kızılay'ın ramazan yardımlarının da olduğu 3 bin 300 tonluk "İyilik Gemisi" Mersin'den yola çıktı.

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor.

GAZZE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

21. İyilik Gemisi, Mersin Limanı'ndan Gazze'ye doğru bugün yola çıktı.

Gemide, bölgedeki acil ihtiyaçlara yönelik geniş kapsamlı 3 bin 300 ton büyüklüğünde yardım malzemeleri bulunuyor. 175 bin gıda kolisinde giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemesi yer alıyor. Gemideki malzemelerle 1 milyon kişinin bir aylık gıda ihtiyacının karşılanması da hedef arasında yer alıyor. 

 Gemi bugüne kadar yapılan en kapsamlı sevkiyat olarak öne çıkıyor.

Gemi iki günlük yolculuğun ardından Mısır'a ulaşması hedefleniyor. Gemiden tahliye edilen malzemeler Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısına yönlendirilecek. 

