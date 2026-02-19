Turkcell'in "Salla Kazan Paylaş" kampanyası devam ediyor

Turkcell'in 2019'dan itibaren sürdürdüğü ramazan ayı kampanyası 'Salla Kazan Paylaş' bu yıl da devam ediyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya, her yıl milyonlarca Turkcell'linin katılımıyla Türkiye'nin yaygın dijital paylaşım deneyimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kampanya, Turkcell'liler arasında doğrudan fayda paylaşımını mümkün kılarken, aynı zamanda Turkcell'in dijital kanallar üzerinden sunduğu müşteri odaklı deneyimin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, ramazan ayının gelişiyle birlikte gelenekselleşen kampanyanın bu yıl da sürdüğünü belirtti.

Akgüç, ramazan ayının, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın daha da anlam kazandığı özel bir ay olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Her yıl ramazan ayında hayata geçirdiğimiz bu kampanya, Turkcell'lilerin kazandıkları faydaları sevdikleriyle paylaşmalarına imkan tanıyor. Bu yılın yeniliklerinden biri olarak, Turkcell Ailem üyeleri Salla Kazan'dan kazandıkları GB'ları gruplarındaki tüm aile bireyleriyle paylaşabiliyor. Salla Kazan Paylaş, en geniş katılımlı dijital uygulamalarımızdan biri. Biz bu çalışmayı bir kampanyadan öte, Turkcell'in bir ramazan geleneği olarak görüyoruz. Ramazanın herkes için paylaşımın, huzurun ve bereketin arttığı bir ay olmasını diliyoruz.'