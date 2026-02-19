BIST 14.096
DOLAR 43,77
EURO 51,77
ALTIN 7.065,77
HABER /  EKONOMİ

Turkcell'in "Salla Kazan Paylaş" kampanyası devam ediyor

Turkcell'in "Salla Kazan Paylaş" kampanyası devam ediyor

Turkcell'in 2019'dan itibaren sürdürdüğü ramazan ayı kampanyası 'Salla Kazan Paylaş' bu yıl da devam ediyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya, her yıl milyonlarca Turkcell'linin katılımıyla Türkiye'nin yaygın dijital paylaşım deneyimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kampanya, Turkcell'liler arasında doğrudan fayda paylaşımını mümkün kılarken, aynı zamanda Turkcell'in dijital kanallar üzerinden sunduğu müşteri odaklı deneyimin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, ramazan ayının gelişiyle birlikte gelenekselleşen kampanyanın bu yıl da sürdüğünü belirtti.

Akgüç, ramazan ayının, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın daha da anlam kazandığı özel bir ay olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Her yıl ramazan ayında hayata geçirdiğimiz bu kampanya, Turkcell'lilerin kazandıkları faydaları sevdikleriyle paylaşmalarına imkan tanıyor. Bu yılın yeniliklerinden biri olarak, Turkcell Ailem üyeleri Salla Kazan'dan kazandıkları GB'ları gruplarındaki tüm aile bireyleriyle paylaşabiliyor. Salla Kazan Paylaş, en geniş katılımlı dijital uygulamalarımızdan biri. Biz bu çalışmayı bir kampanyadan öte, Turkcell'in bir ramazan geleneği olarak görüyoruz. Ramazanın herkes için paylaşımın, huzurun ve bereketin arttığı bir ay olmasını diliyoruz.'

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'da apartmanda patlama! 16 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da apartmanda patlama! 16 kişi hayatını kaybetti
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanması sürdü
Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanması sürdü
Uraz Kaygılaroğlu’ndan Bahçeli’ye dizi üzerinden mesaj! Derin Devlet var...
Uraz Kaygılaroğlu’ndan Bahçeli’ye dizi üzerinden mesaj! Derin Devlet var...
ING Türkiye'nin desteklediği Dijital Öğretmenler Projesi "dijital zeka" odağıyla yenilendi
ING Türkiye'nin desteklediği Dijital Öğretmenler Projesi "dijital zeka" odağıyla yenilendi
Hurma alırken dikkat! İsrail hurmaları Filistin etiketiyle satılıyor uyarısı
Hurma alırken dikkat! İsrail hurmaları Filistin etiketiyle satılıyor uyarısı
Van ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı
Van ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 beldeye saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 beldeye saldırılar düzenledi
Osman Bektaş'tan beklenen 7,1'lik İstanbul depremi açıklaması
Osman Bektaş'tan beklenen 7,1'lik İstanbul depremi açıklaması
Meme kanserinde yeni dönem
Meme kanserinde yeni dönem
Aday gösterileceği söylenen Abdullah Gül'le ilgili bomba kulis
Aday gösterileceği söylenen Abdullah Gül'le ilgili bomba kulis
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta sonra köylü tesadüfen bakın nerde bulundu
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta sonra köylü tesadüfen bakın nerde bulundu