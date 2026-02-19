BIST 13.972
TÜİK, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin toplulaştırılması sonucu hesaplanan, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yarından itibaren TÜİK Veri Portalı üzerinden erişime açacak.

TÜİK'in internet sitesinde konuya ilişkin kamuoyu duyurusu yayımlandı.

İş istatistikleri hakkındaki Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin toplulaştırılması sonucu hesaplanan 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'nin yarından itibaren TÜİK Veri Portalı (https://veriportali.tuik.gov.tr/) üzerinden erişime açılacağı aktarılan duyuruda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin, belirli bir dönemde ülke içerisinde üretimi yapılıp üreticiler tarafından yurt içine satışı gerçekleştirilen sanayi ürünlerinin fiyat değişimlerini, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin de ülke içerisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını ölçtüğü bildirildi.

Duyuruda, Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'nin ise bu iki endeksin ilgili ağırlıklarla birleştirilmesiyle hesaplandığı ve sanayi sektörlerinin toplam çıktısındaki fiyat değişimini gösterdiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sanayi üretim endeksi ve sanayi sektörü için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hacim endekslerinin hesabında deflatör olarak kullanılan bu endeksin kamuoyunun kullanımına açılmasıyla, araştırmacıların ve karar alıcıların ekonomik öngörülerine önemli bir girdi oluşturulması hedeflenmektedir. Söz konusu endeksin referans aya ilişkin sonuçları, takip eden ayın 20'nci günü saat 16.00'da, ayın 20'sinin resmi tatile denk gelmesi halinde ise takip eden ilk iş günü saat 16.00'da yayımlanacaktır. Verilere, Veri Portalı'nda 'Fiyat İstatistikleri' teması altında yer alan 'Sanayi Üretici Fiyat Endeksleri' kategorisinden erişilebilecektir."

