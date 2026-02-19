MSB'den SDG'ye net mesaj! 'Başka bir ihtimal yok'

Millî Savunma Bakanlığında haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, bakanlığın faaliyetleri ile güncel güvenlik ve savunma konularına ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon süreci ele alındı. MSB, entegrasyonun Suriye’nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını bildirdi. Öte yandan MSB, İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria’daki arazilerin sözde “devlet arazisi” olarak ilan edilmesine tepki gösterildi. Kararı uluslararası hukukun açık ihlali olarak niteleyen MSB, "İsrail’in, Filistin toprakları üzerinde fiilî durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

MSB, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyonun ülkenin üniter yapısını ve "tek devlet, tek ordu" ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesini zorunlu gördüğünü belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesi, uluslararası hukukun açık ihlali olarak kınandı ve uluslararası topluma kararlı duruş sergileme çağrısı yapıldı.

Yunanistan'ın Girit güneyindeki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin uluslararası hukuka ve Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'na aykırı olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin dost ülke Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için eğitim, danışmanlık ve terörle mücadele desteğinin devam ettiği bildirildi.



"BAŞKA BİR İHTİMALİN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, hâlihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

Entegrasyonun Suriye’nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA KARARI

Yapılan açıklama şu şekilde:

İsrail hükûmetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararı uluslararası hukukun her hâliyle açık ihlalidir ve hükümsüzdür. İsrail’in, Filistin toprakları üzerinde fiilî durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail’in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının, barış sürecine zarar verdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini bir kez daha vurguluyoruz.

SOMALİ’DEKİ SON GELİŞMELER

Uluslararası istikrara sunduğumuz katkılar kapsamında dost ülke Somali’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir.

Sondaj faaliyetleri ve Somali’de inşa edilen “Uzay Limanı ve Test Atış Alanı”nın emniyetini sağlamaya, Somali Millî Ordusu tarafından icra edilen terörle mücadele operasyonlarına azami destek vermeye devam etmekteyiz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali’deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecektir.

AIRBUS HEYETİNİN ZİYARETİ

Bakanlığımız ve AIRBUS arasında, havacılık kabiliyetlerimizin artırılmasına yönelik mevcut ortaklığımızın güçlendirilmesi ve potansiyel iş birliği sahaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

YUNANİSTAN İLE CHEVRON ŞİRKETİ ARASINDAKİ ANLAŞMA

Yunanistan’ın, Girit’in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir.

Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya’nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler’e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız.

Yunanistan’ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz.