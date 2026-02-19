BIST 13.972
Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir gözaltında Sünnilere çirfkin sözler

" Yahudi mi Sünni mi? Yahudi’yi seçerim. Tiksiniyorum Sünniler’den" diyen sosyal medya kullanıcısı Deniz Sinan Demir, soruşturma kapsamında gözaltına alındı

Sosyal medya kullanıcısı Deniz Sinan Demir, çevrim içi bir platformdaki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Deniz Sinan Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlattığı soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Demir, canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı.

Birlikte canlı yayın yaptığı içerik üreticisinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tepki çeken sözler

İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir sosyal medyada açtığı bir canlı yayında “Nefret ediyorum. Tiksiniyorum Sünnilerden. Allah hepsinin belasını versin. Dünya üzerine Sünni kadar pislik bir topluluk yok. Bütün Sünniler...” gibi çirkin ifadeler kullanmıştı.

Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında çevrim içi bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verildiği de açıklamada kaydedilmişti.

