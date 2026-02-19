BIST 13.972
İdam isteniyordu! Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un cezası belli oldu

Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırdı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili davada kararını açıkladı.

Mahkeme, sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" hedeflediği gerekçesiyle eski Devlet Başkanı'nı "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu buldu.

Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Özel yetkili savcılar, Yoon'a idam cezasının verilmesini talep etmişti.

Eski Savunma Bakanı Kim'e 30 yıl hapis cezası

Sıkıyönetim sürecine dahil olmakla suçlanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, eski Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve diğer sanıklar hakkındaki kararlar da açıklandı.

Eski Savunma Bakanı Kim 30 yıl, eski Emniyet Genel Müdürü Cho ise 12 yıl hapse mahkum edildi.

Ayrıca Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik'e 10 yıl, eski Savunma İstihbarat Komutanı Noh Sang-won'a 18 yıl hapis cezası verildi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

