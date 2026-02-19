ABD'den İranlı yetkililere yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’da devam eden protestolara yönelik sert müdahaleler ve dijital sansür uygulamaları nedeniyle yaptırım ağını genişletti. Aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 18 yetkiliyi kapsayan yeni karar sonrası, yaptırım uygulanan İranlı kamu görevlisi sayısı 58’e yükseldi.

ABD yönetimi, İran’daki toplumsal olaylara karşı Tahran’ın sergilediği tutuma yönelik diplomatik ve ekonomik baskısını artırıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, temel insan haklarını ihlal ettikleri ve halkın bilgiye erişimini engelledikleri gerekçesiyle 18 İranlı yetkilinin daha yaptırım listesine eklendiği duyuruldu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ENGELLENEMEZ"

Ekonomim'in haberine göre,ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırımların temel gerekçesi olarak "protestoların şiddet yoluyla bastırılması" ve "sistematik internet kısıtlamaları" gösterildi. Pigott, İran halkının barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğünü desteklediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İranlıların en temel hakkı olan barışçıl gösteri yapma ve dünyaya seslerini duyurma hürriyeti baskı altına alınamaz. ABD, bu hakları gasp edenlere karşı hesap sorulabilirliği sağlama konusunda kararlıdır."

YAPTIRIM LİSTESİ KABARIYOR: SAYI 58’E ULAŞTI

Son eklemelerle birlikte ABD’nin hedef aldığı İranlı yetkili sayısı toplamda 58’e ulaştı. Yaptırım kararı uyarınca, listedeki isimlerin ABD’deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikan vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle ticari ilişki kurması yasaklandı. Ayrıca, söz konusu isimlere yönelik vize kısıtlamalarının da genişletilmesi öngörülüyor.