İmamoğlu diploma davasında ret kararını istinafa taşıdı

Diplomasının iptaline ilişkin açtığı davanın reddedilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu, kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması talebiyle dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Diplomasının iptal edilmesinin ardından İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davayı kaybeden CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ret kararını istinafa taşıdı.

İmamoğlu’nun avukatları, mahkemenin davayı reddetmesine ilişkin kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması talebiyle üst mahkemeye başvurdu. İstinaf dilekçesinde, olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi durumunda adaylık sürecinin aylar öncesinden başlatılması gerektiği belirtilerek, dava konusu işlemin İmamoğlu’nun adaylığını engelleyebileceği ve bunun telafisi güç sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

MAHKEME DAVAYI REDDETMİŞTİ

Süreç, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun İmamoğlu’nun lisans diplomasını iptal etmesine karşı açılan davayla başlamıştı. 15 Ocak’ta görülen duruşmanın ardından İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 8 gün sonra taraflara tebliğ edilen kararla davayı oy birliğiyle reddetmişti. Mahkeme gerekçesinde, üniversite yönetim kurulunun işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilmişti.