Şara'dan kararname: Suriye'de genel af ilan edildi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın yayımladığı kararnameyle ülkede genel af ilan edildiği bildirildi. İşkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan ramazan ayına girerken genel af kararnamesi geldi.

Kararnameye göre müebbet hapis cezaları 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.

Genel af kararnamesiyle kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.

Silah ve mühimmat suçlarında silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi.

Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜ OLANLAR İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER

Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor.

Sağlık veya yaş durumları nedeniyle özel koşullara sahip olanların ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.

Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.

