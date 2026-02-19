BIST 13.972
DOLAR 43,77
EURO 51,73
ALTIN 7.024,53
HABER /  EKONOMİ

Altın ve gümüş için bomba açıklama! Filiz Eryılmaz kritik seviyeye dikkat çekti

Altın ve gümüş için bomba açıklama! Filiz Eryılmaz kritik seviyeye dikkat çekti

ABD’de açıklanan son istihdam ve enflasyon verileri piyasalarda yön arayışını artırdı. Altın fiyatları inişli çıkışlı hareketini sürdürürken, yatırımcının ise kafası karışık. 'Altın yükselir mi' sorusunun cevabı merak edilirken Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı programda önemli mesajlar verdi.

Abone ol

ABD istihdam verilerini yorumlayan Eryılmaz, manşet rakamların güçlü görünmesine rağmen detaylarda zayıflık olduğunu söyledi. “Veri manşette güçlü görünüyor ama alt detaylar o kadar olumlu değil” diyen Eryılmaz, istihdam artışının sınırlı kaldığını ve bazı sektörlerde ivme kaybı yaşandığını vurguladı. Önceki aylara yönelik aşağı yönlü revizyonların da tabloyu zayıflattığını belirtti.

"İNDİRİM YOK"
Enflasyon tarafında ise manşet verinin beklentinin altında geldiğini ancak çekirdek göstergelerde kalıcı bir düşüş sinyali olmadığını ifade eden Eryılmaz, “Bu gerçekten kalıcı bir dezenflasyon sinyali mi, orası tartışmalı” değerlendirmesinde bulundu. Özellikle hizmet enflasyonundaki katılığın sürdüğüne dikkat çekti.

Fed’in faiz politikasına ilişkin olarak ise, “Genel tablo Hazirandan önce bir faiz indirimi gerektirmiyor. Piyasa beklentisi zaman zaman Haziran’dan Temmuz’a kayıyor ama Haziran’dan önce indirim zor görünüyor” dedi.

Altın ve gümüş için bomba açıklama! Filiz Eryılmaz kritik seviyeye dikkat çekti - Resim: 0

ALTINDA KRİTİK SEVİYE
Emtia piyasalarına değinen Eryılmaz, jeopolitik risklerin ve merkez bankası alımlarının altını desteklediğini söyledi. “Altında yönün yukarı olduğunu düşünenler var. 5.500–6.000 dolar aralığı telaffuz ediliyor. 4.800 dolar üzeri teknik olarak yukarı yönü destekliyor” sözleriyle kritik seviyeye dikkat çekti.

GÜMÜŞTE RİSK FİYATLAMASI
Gümüş tarafında ise daha temkinli bir tablo çizdi. “Gümüş daha volatil. Son yükselişte FOMO etkisi belirgindi. 70 dolar altındaki kapanışlar 50–55 dolar riskini gündeme getirebilir” diyen Eryılmaz, endüstriyel talep beklentilerinin abartılmış olabileceğini ifade etti.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul’da yükseliş trendinin sürdüğünü belirten Eryılmaz, yabancı ilgisi ve düşen CDS primlerinin destekleyici olduğunu söyledi. Yıl sonu için 16.000 seviyelerinin konuşulduğunu aktarırken, siyasi gelişmeler ve enflasyonun belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şara'dan kararname: Suriye'de genel af ilan edildi
Şara'dan kararname: Suriye'de genel af ilan edildi
Hurma alırken dikkat! İsrail hurmaları Filistin etiketiyle satılıyor uyarısı
Hurma alırken dikkat! İsrail hurmaları Filistin etiketiyle satılıyor uyarısı
Bartın'da dalga boyu 4 metreyi aştı
Bartın'da dalga boyu 4 metreyi aştı
Kayseri'nin yerel bakliyat ürünleri CarrefourSA'da satışa sunuldu
Kayseri'nin yerel bakliyat ürünleri CarrefourSA'da satışa sunuldu
Allianz Türkiye'nin "Finansla Gelecek" projesi Gaziantep'te tanıtıldı
Allianz Türkiye'nin "Finansla Gelecek" projesi Gaziantep'te tanıtıldı
Erkek voleybolunda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu
Erkek voleybolunda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu
Öğrenci servisi dereye uçtu! Yaralılar var
Öğrenci servisi dereye uçtu! Yaralılar var
TÜİK, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak
TÜİK, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak
İdam isteniyordu! Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un cezası belli oldu
İdam isteniyordu! Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un cezası belli oldu
Yargıtay karar verdi, ehliyetsiz de olsa tazminat istenecek!
Yargıtay karar verdi, ehliyetsiz de olsa tazminat istenecek!
MSB'den SDG'ye net mesaj! 'Başka bir ihtimal yok'
MSB'den SDG'ye net mesaj! 'Başka bir ihtimal yok'
Yıldız Holding’in geleneksel Ramazan ayı sergisi bu yıl “Sabrın Nakşı” ile kapılarını açtı
Yıldız Holding’in geleneksel Ramazan ayı sergisi bu yıl “Sabrın Nakşı” ile kapılarını açtı