Altın ve gümüş için bomba açıklama! Filiz Eryılmaz kritik seviyeye dikkat çekti

ABD’de açıklanan son istihdam ve enflasyon verileri piyasalarda yön arayışını artırdı. Altın fiyatları inişli çıkışlı hareketini sürdürürken, yatırımcının ise kafası karışık. 'Altın yükselir mi' sorusunun cevabı merak edilirken Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı programda önemli mesajlar verdi.

ABD istihdam verilerini yorumlayan Eryılmaz, manşet rakamların güçlü görünmesine rağmen detaylarda zayıflık olduğunu söyledi. “Veri manşette güçlü görünüyor ama alt detaylar o kadar olumlu değil” diyen Eryılmaz, istihdam artışının sınırlı kaldığını ve bazı sektörlerde ivme kaybı yaşandığını vurguladı. Önceki aylara yönelik aşağı yönlü revizyonların da tabloyu zayıflattığını belirtti.

"İNDİRİM YOK"

Enflasyon tarafında ise manşet verinin beklentinin altında geldiğini ancak çekirdek göstergelerde kalıcı bir düşüş sinyali olmadığını ifade eden Eryılmaz, “Bu gerçekten kalıcı bir dezenflasyon sinyali mi, orası tartışmalı” değerlendirmesinde bulundu. Özellikle hizmet enflasyonundaki katılığın sürdüğüne dikkat çekti.

Fed’in faiz politikasına ilişkin olarak ise, “Genel tablo Hazirandan önce bir faiz indirimi gerektirmiyor. Piyasa beklentisi zaman zaman Haziran’dan Temmuz’a kayıyor ama Haziran’dan önce indirim zor görünüyor” dedi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Emtia piyasalarına değinen Eryılmaz, jeopolitik risklerin ve merkez bankası alımlarının altını desteklediğini söyledi. “Altında yönün yukarı olduğunu düşünenler var. 5.500–6.000 dolar aralığı telaffuz ediliyor. 4.800 dolar üzeri teknik olarak yukarı yönü destekliyor” sözleriyle kritik seviyeye dikkat çekti.

GÜMÜŞTE RİSK FİYATLAMASI

Gümüş tarafında ise daha temkinli bir tablo çizdi. “Gümüş daha volatil. Son yükselişte FOMO etkisi belirgindi. 70 dolar altındaki kapanışlar 50–55 dolar riskini gündeme getirebilir” diyen Eryılmaz, endüstriyel talep beklentilerinin abartılmış olabileceğini ifade etti.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul’da yükseliş trendinin sürdüğünü belirten Eryılmaz, yabancı ilgisi ve düşen CDS primlerinin destekleyici olduğunu söyledi. Yıl sonu için 16.000 seviyelerinin konuşulduğunu aktarırken, siyasi gelişmeler ve enflasyonun belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.