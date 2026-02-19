A101 ve Trendyol Go by Uber Eats'ten işbirliği

A101 Kapıda'nın, Trendyol Go by Uber Eats ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, A101 fiyatlarının hızlı teslimat modeliyle birleştirilerek daha geniş bir tüketici kitleye ulaşılması hedefleniyor.

A101'den yapılan açıklamaya göre, şirkette, dijitalleşme ve operasyonel dönüşüm süreci ivme kazanarak devam ediyor.

Halihazırda Türkiye'nin birçok noktasında online hizmet veren A101 Kapıda, Trendyol Go by Uber Eats platformunda daha hızlı teslimat süreleriyle market fiyatlı ürünleri tüketicilerle buluşturacak.

A101'in çok kanallı perakende yaklaşımının önemli bir adımı olarak konumlanan işbirliği çerçevesinde A101 Kapıda, Trendyol Go by Uber Eats platformunda 600'ü aşkın mağaza ile hizmet verecek.

Hızlı teslimat modeli kapsamında kurgulanan yeni yapıyla operasyonel verimliliğin artırılması ve kullanıcı deneyiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Platform üzerinden yürütülen sipariş ve teslimat süreçleri sayesinde akışın daha dengeli ilerlemesi ve teslimat sürelerinin kısalmasıyla müşterilere daha kesintisiz ve öngörülebilir bir alışveriş deneyimi sunulacak.

Hayata geçirilen işbirliğiyle Trendyol Go by Uber Eats'in yaygın ve hızlı teslimat platformu sayesinde A101 Kapıda'nın çevrim içi gıda perakendesindeki pazar konumunun daha da büyütülmesi amaçlanıyor.

"Hep Ucuz' yaklaşımımızı online kanalda da tavizsiz şekilde sürdürmeyi temel öncelik olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Kapıda Genel Müdürü Çağdaş Durmuş, dünyada çevrim içi gıda perakendesinin rekabetinin erişim ağı, teslimat hızı ve operasyonel verimlilik etrafında yeniden şekillendiğini belirtti.

Türkiye'nin ise genç nüfusu ve dijital adaptasyon hızıyla bu dönüşümün en hızlı yaşandığı pazarlardan biri olduğunu aktaran Durmuş, şunları kaydetti:



"Online alışverişte tüketicilerin en temel problemi, fiyatların mağazaya kıyasla çoğunlukla daha yüksek olması ve kampanyaların sürdürülebilir olmaması. A101 olarak 'Hep Ucuz' yaklaşımımızı online kanalda da tavizsiz şekilde sürdürmeyi temel öncelik olarak görüyoruz. Trendyol Go by Uber Eats üzerinde benimsediğimiz iş modeli, online fiyat algısındaki bu durumu ortadan kaldıran stratejik bir adım niteliği taşıyor."

Durmuş, market fiyatlarını koruyarak, kampanya bağımlılığı yaratmadan, şeffaf, erişilebilir ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Durmuş, "Trendyol Go by Uber Eats'in gelişmiş dağıtım gücü sayesinde, çevrim içi kanaldan uzaklaşmış tüketiciler dahil olmak üzere çok daha geniş bir coğrafyada, tüketicinin yanında duran, onu koruyan ve güven veren bir online market deneyimini herkes için erişilebilir hale getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Go by Uber Eats Perakende Genel Müdürü Tanju Yaşar da amaçlarının, güçlü markaları yaygın ve hızlı teslimat altyapılarıyla buluşturarak tüketicilere her zaman erişilebilir bir alışveriş deneyimi sunmak olduğunu vurguladı.

İşbirliğinin, market alışverişinde fiyat, erişim ve kolaylık dengesini aynı anda mümkün kılan önemli bir adım olduğuna işaret eden Yaşar, "Gelişmiş lojistik kabiliyetimiz ve operasyonel tecrübemiz sayesinde A101 Kapıda'nın sunduğu ürünleri daha fazla şehirde, daha verimli şekilde tüketicilerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.