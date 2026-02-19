Son seçim anketinde makas açıldı, 8 puanlık fark! Dikkat çeken DEM detayı
Gündemde bir seçim olmamasına rağmen anket şirketleri yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Optimar Araştırma da 22-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçları yayımlandı. Birinci partiyle ikinci parti arasındaki farkın 8 puan düzeyinde olduğu gözlemlendi.
Toplam 2000 kişiyle telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmaya göre, AK Parti %35,2 ile ilk sırada yer alıyor. CHP'nin ikinci sırada yer aldığı ankette, DEM Parti'nin de yüzde 10'un üzerinde oy aldığı görülüyor.
Bahsi geçen anket sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranları şöyle şekillendi:
AK PARTİ 8 PUAN ÖNDE
AK Parti: %35,2
CHP: %27,3
DEM Parti: %12,8
MHP: %9,6
İYİ Parti: %7,6
Yeniden Refah Partisi: %3,0
Zafer Partisi: %2,6
Büyük Birlik Partisi (BBP): %0,8
Diğer: %1,2
ANKET KÜNYESİ
Örneklem: İBBS-2 düzeyine göre kota belirlenerek tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 2000 kişi.
Yöntem: Telefon anketi (CATI).
Güven Düzeyi: %95 güven düzeyinde ±2,19 hata payı.
Ağırlıklandırma: 14 Mayıs 2023 Genel Seçim sonuçları ile çoklu ağırlıklandırma yapılmıştır