Son seçim anketinde makas açıldı, 8 puanlık fark! Dikkat çeken DEM detayı

Toplam 2000 kişiyle telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmaya göre, AK Parti %35,2 ile ilk sırada yer alıyor. CHP'nin ikinci sırada yer aldığı ankette, DEM Parti'nin de yüzde 10'un üzerinde oy aldığı görülüyor.

Bahsi geçen anket sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranları şöyle şekillendi: