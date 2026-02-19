A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek vefat etti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek'ten acı haber geldi. Piontek 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Piontek, 1990-1993 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü teknik adamın vefatı, ailesi tarafından Danimarka basınına doğrulandı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen Piontek’in ölümü, hem Türk futbolunda hem de Avrupa futbol camiasında üzüntüye sebep oldu.

Sepp Piontek kimdir, nereli?

Sepp (Josef) Piontek, 5 Mart 1940 tarihinde Breslau’da (günümüzde Polonya sınırları içinde kalan Wrocław) dünyaya geldi. Alman futbolcu ve teknik direktör olan Piontek, futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında önemli başarılara imza attı.

Sepp Piontek’in teknik direktörlük kariyeri

Sepp Piontek, özellikle Danimarka Milli Takımı’nın başında geçirdiği yıllarla adından söz ettirdi. 1979 ile 1990 yılları arasında Danimarka Milli Takımı’nı çalıştıran deneyimli teknik adam, toplam 111 maçta görev aldı ve maç başına 1.60 puan ortalaması yakaladı.

1980’li yıllarda Danimarka’ya oynattığı modern ve atak futbol anlayışı nedeniyle kendisine “Danimarka Dinamiti” lakabı verildi. Michael Laudrup, Jesper Olsen ve Frank Arnesen gibi önemli yıldızların yer aldığı dönemde Danimarka futbolunun yükselişinde büyük pay sahibi oldu.

Türkiye kariyeri: A Milli Takım ve Bursaspor dönemi

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Sepp Piontek, 1990-1993 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yaptı. Milli takımın gelişim sürecinde önemli katkılar sağlayan deneyimli teknik adam, aynı zamanda Türkiye’de Bursaspor’u da çalıştırdı.

Sepp Piontek’in Türk futboluna getirdiği disiplinli çalışma anlayışı ve modern futbol yaklaşımı, sonraki yıllarda milli takımın gelişim sürecinde etkili unsurlar arasında gösterildi.