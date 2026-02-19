Nottingham Forest'tan taraftarına Ramazan ayı hassasiyeti çağrısı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest Kulübü, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.Abone ol
İngiliz kulübünün açıklamasında, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.