İmamoğlu'nun diploma davası dosyasında şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı

Hukukçu avukat Yaşar Baş, Ekrem İmamoğlu'nun diplama davasıyla ilglili detaylar paylaştı. Dosyada İmamoğlu'nun derslerin yüzde 80'inde başarısız göründüğünü belirten Baş, "Üniversitenin de başarısız olduğu derslerden daha sonra başarılı olduğuna dair sınav sonuç belgesi varsa bunu açıklaması gerekir." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişte usulsüzlük iddiasıyla İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı diploma davası devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada mahkeme, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesine açtığı davanın reddedilmesine ilişkin kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek, duruşmayı 6 Temmuz'a ertelemişti.

Hukukçu avukat Yaşar Baş, Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına ilişkin çok konuşulacak detayları TGRT Haber'de kamuoyuyla paylaştı.

"Örneğin İnkilap tarihi dersini 3. sınavda geçmiş"

Dün akşam yayınlanan "Medya kritik" programında konuşan Baş, şunları söyledi:

"Mezuniyete ilişkin not çizelgesi var. Bunlar o not çizelgesinin dayanağı olan sınav sonuç evrakları. Sınav sonuç evraklarına bakıyorum. Yüzde 80'inde başarısız. Geçtiği dersler de çok düşük. 50, 52, 55 filan. Yüksek not aldığı hiçbir ders yok. Örneğin İnkilap tarihi dersini 3. sınavda geçmiş. Transkripte geçti diye kaydedilen derslerle ilgili sınav sonuç belgeleri dosyada yok.

"Kayıt yaptırdığı tarihte öğrencilik sıfatı sona ermiş"

Yatay geçişle ilgili prosedürün şöyle işlemesi gerekiyor. Önce yatay geçiş kabulünü yapıp üniversiteye kaydını yaptırması gerekiyor. Daha sonra üniversiteden kaydını sildirmesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptırmadan önce Girne Amerikan Üniversitesi'ndeki kaydını sildiriyor. Kayıt yaptırdığı tarihte öğrencilik sıfatı sona ermiş aslında kayıt yaptırması da mümkün değil. Sanırım gidiş gelişle ilgili işleri kolaşlaştırmak için beriki tarafta kaydını yaptıracağından emin. Dolayısıyla böyle bir eksiklik de var.

"Türkçe'den kalmış"

Türkçe'den kalmış. Diplomanın geçerli olmasına yarayan sınav sonuç belgesidir. Sonuçta derslerin tamamından başarılı olduğunu gösteren sınav sonuç belgeleri bu dosyada yok. Ha bu dosyada yoktur üniversitede var mıdır onu bilmiyorum. Transkriptin geçerli olduğundan söz edebilmek için bu bilgileri doğrulayan sınav sonuç belgelerinin olması gerekir bunlar yok. Bu dosyada olmayan belgeler üniversitede var mı ihtimal dahilindedir. Üniversitenin de başarısız olduğu derslerden daha sonra başarılı olduğuna dair sınav sonuç belgesi varsa bunu açıklaması gerekir."

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2024'te Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e başvuruda bulunulduğu aktarılıyor.

Aynı iddiaya ilişkin 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunulduğu belirtilen iddianamede, söz konusu şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü ve İstanbul Üniversitesine geçiş yaptığı "University College of Northern Cyprus'ın (UCNC)" 1990'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı belirtiliyor.

YÖK'ün 1988 ve 1992'deki yazılarında, KKTC'de faaliyet gösteren YÖK kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığının anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak artırıldığı anlatılıyor.

İddianamede, yatay geçiş başvurularında bazı öğrencilerin listeden usulsüz olarak silinerek yine listeye yeni öğrencilerin eklendiği, 3 kişilik kontenjanı bulunan bölüme usulsüz olarak 54 kişinin alındığı kaydediliyor.

İstanbul Üniversitesinin, KKTC'deki eğitim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin YÖK tarafından tanınmakta olduğunu bilmesine rağmen İmamoğlu'na ait öğrenci dosyasının incelenmesinde, gerçekte "University College of Northern Cyprus" adlı eğitim kurumuna kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişi sırasında gerçeğe aykırı şekilde, öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiğinin tespit edildiği ifade ediliyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun gerek yatay geçiş işlemleri sırasında gerekse daha sonraki süreçlerde "University College of Northern Cyprus" kurumuyla ilgili durumu açıkça bildiği, buna rağmen kamuoyunda farklı bir algı oluşturacak şekilde hareket ettiği, tüm bu hususların ifade sırasında kendisine sorulduğu ancak şüphelinin söz konusu soruları cevapsız bırakarak açıklama yapmaktan kaçındığının anlaşıldığı kaydediliyor.

"Resmi belgede sahtecilik" suçu zincirleme şekilde işlendi

İddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçuna iştirak ettiği, hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığına ve Yüksek Seçim Kuruluna sunarak kullandığı ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu zincirleme şekilde işlediği aktarılıyor.

İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi de isteniyor.

Ayrıca iddianamede, İmamoğlu'nun sahte olarak elde ettiği iddia edilen evrakın TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsadere edilmesine karar verilmesi talep ediliyor.

Bu arada, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesine açtığı dava 23 Ocak'ta reddedilmişti.