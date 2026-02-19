Aslı Baykal: Laiklik bildirisi diye içi boş bir yazı çıkmış...

Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP ve "laiklik" bildirisine imza atanlara sert tepki gösterdi. 90 yılların karanlık günlerini anımsatan sözde bildiriyi "içi boş bir yazı" olarak niteleyen Baykal, Türkiye'de laiklik sorunu olmadığını, başıboş CHP'li sorunu olduğunu söyledi.

Aslı Baykal "Başıboşluktan aday listelerini torbacılar yapmaya başlamış" dedi ve X'te çok konuşulan bir açıklama yaptı. Baykal, CHP seçmeninin CHP'ye oy vermeye elinin varmayacağını dile getirdi. 168 '28 Şubat' artığına "laiklik" tokadı! "Başıboş CHP'liler" tespiti: Aday listelerini torbacılar yapıyor dedi.

Laiklik bildirisi diye içi boş bir yazı çıkmış yine, genel sözler dışında tam olarak şu laiklik ve tehdit altında denen bir konu var ise nedir, ne olmuştur? Tersine özgürlükler konusunda kontrol edilmesi gereken alanlar var.

Çözülemeyen 3 sosyal sorunumuz:

Başıboş sokak hayvanları sorunu

Bir ölçüde çözülse de sıfırlanmadı ve kısırlaştırma yapılmıyor, sayıları her an eski düzeylerine ulaşabilir.

Başıboş evli insanlar sorunu

Bu insanlar sokaklardan toplatılıp sahiplerine iade edilir, hatta çok serbest gezenlerine ceza kesilirse bekarların bekarlarla karşılaşma oranı artar ve düşen evlilik oranları, çocuk sayıları tekrar yükselebilir.

Başıboş CHP'li sorunu

Başıboşluktan aday listelerini torbacılar yapmaya başlamış yargı konuya el atmaya çalışsa da herhangi bir şekilde çözülme olasılığı görünmüyor çünkü 'başarımızı önlemeye çalışıyorlar' imajına sarılarak başıboşluğu hep birlikte kucaklıyorlar ve seçime bu şekilde gitmeyi hedefliyorlar. Farkına varamadıkları konu ise: Bu imaja inananlar var evet ama o insanların bile CHP'ye oy vermeye eli varamayacak.