AK Partili Ömer Çelik: 'Terörsüz Türkiye' hedefi için Meclis boyutu güçlü bir şekilde hayata geçti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir." ifadesini kullandı.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" hedefine sağlam ilkelerle, güçlü çalışmalarla ve stratejik sabırla ilerlediklerini vurguladı.

Çelik, "Türkiye'yi ve bölgemizi bu hedeflerine ulaştırmak için siyasi olarak iç bütünlüğü olan ve sadece milletimize yaslanan çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu net iradenin, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı bertaraf ettiğine dikkati çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devlet projesi olan "terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" hedefi için tüm devlet kurumlarının güçlü bir koordinasyon içinde çalıştığının altını çizdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazandığı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Bu süreçte Yüce Meclis, milletimiz adına değerli bir inisiyatif almıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir.

"Kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür"

Etrafımızdaki gelişmeler bugünlerde daha net şekilde gösteriyor ki kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür. Kendilerini görünmez kılarak, vekalet unsurları yoluyla ülkemize ve yakın coğrafyamızdaki kardeş halklara en çok bu yöntemlerle zarar vermeye çalışıyorlar.

"'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefimiz..."

'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefimiz iç bütünlüğümüze ve yakın coğrafyadaki kardeş halklarla birliğimize zarar vermeye çalışan tüm siyasi kötülük ajandalarına karşı da bir duruştur. 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefi milletimizin her bir ferdi ve komşu ülkelerin halkı olan her bir kardeşimizin geleceği içindir. Yüzyıllardan süzülen ve sadece milletimize yaslanan siyasi akılla ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracak irademizi daha da güçlendireceğiz."

Çelik, medeni bir hayatın tüm kazanımlarının, dünya çapında hedef alındığını belirterek, "Demokratik değerlerin ve ahlaki ilkelerin yozlaşmış çıkar şebekeleri tarafından en ağır saldırılara uğradığını görüyoruz. Tüm bunlar karşısında gerçek bir medeni değerler savunusunun daha güçlü şekilde yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bunun öncüsüdür. Yakın coğrafyamızdaki halklarla 'kardeşlik siyaseti' temelinde yepyeni siyasi perspektifler oluşturacağız. Barbarlığın her türlü saldırısı karşısında, gerçek medeni değerleri savunacağız." ifadelerini kullandı.

