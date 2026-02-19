BIST 13.928
DOLAR 43,77
EURO 51,70
ALTIN 7.030,51
HABER /  DÜNYA

Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına çağrı: İran'ı derhal terk edin

Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına çağrı: İran'ı derhal terk edin

Polonya Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Abone ol

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Lütfen, İran’ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin.” dedi.

Kimseyi korkutmak istemediğini ancak bu ülkede sıcak çatışma ihtimalinin oldukça gerçek olduğunu belirten Tusk, bu talebin ciddiye alınması için çağrı yaptı.

Tusk, sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini vurguladı.

Geçmişteki tahliye uyarılarının bazen dikkate alınmadığına işaret eden Tusk, bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
ABD ordusu İran'a saldırıya hazır! Trump'ın kararı bekleniyor Geri sayım başladı, ABD-İran savaşı başlıyor! Operasyon tarihi belli oldu ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor ABD basınından korkutan iddia! Trump yönetimi büyük bir savaşa yakınlaştı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son seçim anketinde makas açıldı, 8 puanlık fark! Dikkat çeken DEM detayı
Foto Galeri Son seçim anketinde makas açıldı, 8 puanlık fark! Dikkat çeken DEM detayı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Ata Turizm Borsa İstanbul'da ATATR koduyla işlem görmeye başladı
Ata Turizm Borsa İstanbul'da ATATR koduyla işlem görmeye başladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ramazan genelgesi eleştirilerine yanıt
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ramazan genelgesi eleştirilerine yanıt
İngiltere'nin kovulmuş prensi Andrew gözaltında! Sebebi sapık Epstein skandalı
İngiltere'nin kovulmuş prensi Andrew gözaltında! Sebebi sapık Epstein skandalı
Palandöken'de pistler kayakseverler için hazırlanıyor...
Palandöken'de pistler kayakseverler için hazırlanıyor...
İmamoğlu diploma davasında ret kararını istinafa taşıdı
İmamoğlu diploma davasında ret kararını istinafa taşıdı
Altın ve gümüş için bomba açıklama! Filiz Eryılmaz kritik seviyeye dikkat çekti
Altın ve gümüş için bomba açıklama! Filiz Eryılmaz kritik seviyeye dikkat çekti
Şara'dan kararname: Suriye'de genel af ilan edildi
Şara'dan kararname: Suriye'de genel af ilan edildi
Hurma alırken dikkat! İsrail hurmaları Filistin etiketiyle satılıyor uyarısı
Hurma alırken dikkat! İsrail hurmaları Filistin etiketiyle satılıyor uyarısı
Bartın'da dalga boyu 4 metreyi aştı
Bartın'da dalga boyu 4 metreyi aştı
Kayseri'nin yerel bakliyat ürünleri CarrefourSA'da satışa sunuldu
Kayseri'nin yerel bakliyat ürünleri CarrefourSA'da satışa sunuldu
Allianz Türkiye'nin "Finansla Gelecek" projesi Gaziantep'te tanıtıldı
Allianz Türkiye'nin "Finansla Gelecek" projesi Gaziantep'te tanıtıldı