Kral Charles'dan gözaltına alınan kardeşi eski Prensle ilgili açıklama

İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, sapık milyarder Jeffrey Epstein için kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltında tutuluyor. Kral Charles gözaltıyla ilgili açıklama yaptı "Net bir şekilde söyleyeyim: Hukuk işlemeli" dedi.

İNGİLTERE ve dünya kamuoyu Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un sapık milyarder ile olan ilişkisi sebebiyle gözaltına alınmasını konuşuyor. Tüm ünvanları sökülen ve en son saraydan da kovulan eski prens Andrew "kamu görevini kötüye kullanma' şüphesiyle gözaltında tutuluyor.

KRAL AĞABEYDEN AÇIKLAMA
Kral 3. Charles, erkek kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasından sonra yazılı bir açıklama yaptı. Kral Charles açıklamasında şunları söyledi:

-"Andrew Mountbatten-Windsor ve kamu görevinde usülsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri derin bir kaygıyla öğrendim. Şimdi olanları uygun makamlarca, uygun bir tavırla inceleneceği tam, adil ve düzgün bir süreç takip edecek"


Hukuk işlemeli
Kral, "daha önce söylediği gibi bu makamların tam ve gönülden destek ve işbirliği vereceklerini" vurgularken "Net bir şekilde söyleyeyim: Hukuk işlemeli" ifadelerini kullandı.

Kral Charles'dan gözaltına alınan kardeşi eski Prensle ilgili açıklama - Resim: 0
Kral Charles, "süreç devam ederken bu konuda başka bir yorum yapmasının doğru olmayacağını" vurgularken "Bu arada, ailem ve ben tümünüze karşı görevlerimize ve hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

prens andrew
İngiltere Kralı'nın kardeşi eski Prens Andrew, Jeffrey Epstein'in sapkın ilişki ağında yer alıyordu. Rütbeleri sökülen prensin, reşit olmayan bir kızla ilişkisi ifşa olmuştu. 

