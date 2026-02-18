BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,70
ALTIN 7.033,10
HABER /  DÜNYA

Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor

Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki sorunları girişimcilerin, üniversitelerin ve tüm kurumların ortak çabası ile aşacaklarını belirterek, “Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bunu başaracağız.” dedi.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Loristan eyaletinde girişimcilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, “El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyerek bunu başaracağız.” diye konuştu.

Kendisine iletilen sorunlarla bizzat ilgileneceğini söyleyen Pezeşkiyan, halka hizmet edebilmek adına çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Köklerini ortadan kaldıramadığımız sürece rantın, yolsuzluğun ve kaçakçılığın önünü geçemeyiz.” uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Uludağ’da etkili kar yağışı! Kalınlık 1 buçuk metreye yaklaştı
Uludağ’da etkili kar yağışı! Kalınlık 1 buçuk metreye yaklaştı
2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz
2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz
Bayraktar TB3 Baltık’ta gövde gösterisi yaptı
Bayraktar TB3 Baltık’ta gövde gösterisi yaptı
Hamas’tan Batı Şeria’daki yıkımlara tepki: İlhak planının bir parçası
Hamas’tan Batı Şeria’daki yıkımlara tepki: İlhak planının bir parçası
Altın fiyatlarının yükselişi bitti mi? Yeni tahmin...
Altın fiyatlarının yükselişi bitti mi? Yeni tahmin...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı
Bulgaristan’da erken seçim için tarih belli oldu
Bulgaristan’da erken seçim için tarih belli oldu
Eşini bıçaklayıp kaçtı! Trafik kazasında yaralandı
Eşini bıçaklayıp kaçtı! Trafik kazasında yaralandı
İmsakiye 2026 sahur ve iftar saatleri İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir il il İmsakiye
İmsakiye 2026 sahur ve iftar saatleri İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir il il İmsakiye
Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar!
Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar!
Kent Uzlaşısı Davaları'nda tutuklu sanık kalmadı
Kent Uzlaşısı Davaları'nda tutuklu sanık kalmadı
Bulgaristan'da erken genel seçim tarihi belli oldu
Bulgaristan'da erken genel seçim tarihi belli oldu