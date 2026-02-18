BIST 14.260
Fransa'da yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına yasa dışı erişim sağlandığı ortaya çıktı

Fransız hükümeti, ocak ayı sonundan bu yana yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına ait verilerin yasa dışı şekilde görüntülendiğini bildirdi.

Fransa Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kötü niyetli kişilerin, ulusal banka hesapları veri tabanına yönelik "yasa dışı erişimlerle" ocak sonundan bu yana yaklaşık 1,2 milyon hesaba ait bilgilere ulaştığını duyurdu.

Bu durumun Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğünün (DGFiP) yürüttüğü incelemelerle veri tabanına erişim yetkisi olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerinin çalınması sonucu yaşandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, suçluların hesap sahiplerinin kimliği, adresi, vergi numarası gibi kişisel verilerine eriştiği aktarıldı.

Hesap sahiplerinin durumla ilgili bilgilendirileceği, benzer durumların önüne geçilmesi ve güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa Veri Koruma Kurumuna (CNIL) olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

