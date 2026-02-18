BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,70
ALTIN 7.033,10
HABER /  GÜNCEL

'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 40 kişi tutuklandı

'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 40 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde sahte belgelerle ikamet izni alındığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 26'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen başka soruşturmalardan elde edilen bilgilerden yola çıkılarak yapılan araştırmada, sahte belgelerle ikamet izni alan şüpheliler tespit edilmişti.

İkamet iznine başvuran bazı yabancı uyruklu kişilerin, işlemlerde sahte ve tahrif edilmiş belgeler ile sahte içerikli taahhütnameleri kullandığı belirlenmiş, 268 yabancı uyruklu şahsın sahte belgelerle ikamet izni aldığı ortaya çıkarılmıştı.

İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 18 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul günü pozitif seyirle tamamladı
Borsa İstanbul günü pozitif seyirle tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor
Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor
Uludağ’da etkili kar yağışı! Kalınlık 1 buçuk metreye yaklaştı
Uludağ’da etkili kar yağışı! Kalınlık 1 buçuk metreye yaklaştı
2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz
2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz
Bayraktar TB3 Baltık’ta gövde gösterisi yaptı
Bayraktar TB3 Baltık’ta gövde gösterisi yaptı
Hamas’tan Batı Şeria’daki yıkımlara tepki: İlhak planının bir parçası
Hamas’tan Batı Şeria’daki yıkımlara tepki: İlhak planının bir parçası
Altın fiyatlarının yükselişi bitti mi? Yeni tahmin...
Altın fiyatlarının yükselişi bitti mi? Yeni tahmin...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı
Bulgaristan’da erken seçim için tarih belli oldu
Bulgaristan’da erken seçim için tarih belli oldu
Eşini bıçaklayıp kaçtı! Trafik kazasında yaralandı
Eşini bıçaklayıp kaçtı! Trafik kazasında yaralandı