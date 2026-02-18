BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,61
ALTIN 7.006,88
HABER /  GÜNCEL

Nazilli’de damper faciası: 2 ölü

Nazilli’de damper faciası: 2 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kamyonun dorsesini tamir etmek için kaldırılan damperin aniden düşmesi sonucu tamirci Muhammet Gündüz (52) ile şoför Sinan Konakçı hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonu tamir etmeye çalışan kişi ile kamyonun şoförü damperin altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Sinan Konakçı, A.S'ye ait 35 FA 0321 plakalı kamyonun dorsesini tamir ettirmek için Nazilli Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Muhammet Gündüz'ün (52) tamirhanesine getirdi.

Kamyonu tamir etmek için damperi kaldıran Muhammet Gündüz (52) ve şoför Konakçı, damperin bir anda düşmesi sonucu altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Damperi kaldıran ekipler, Gündüz ve Konakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tamirhanede babasıyla çalışan Berke Gündüz (23) ise yaralandı.

Gündüz, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cenazeler Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

