BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,61
ALTIN 7.006,88
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanı Duran'dan ramazan paylaşımı

İletişim Başkanı Duran'dan ramazan paylaşımı

İletişim Başkanı Duran, "On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve merhamet duygularımızı pekiştiren, paylaşmanın, sabrın ve arınmanın en güzel zamanıdır" paylaşımını yaptı.

Abone ol

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve merhamet duygularımızı pekiştiren, paylaşmanın, sabrın ve arınmanın en güzel zamanıdır. Bu mübarek ayın, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdı gündem oldu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdı gündem oldu
Tehlikeli hız: Buzullar günde 60 metre ilerleyebiliyor
Tehlikeli hız: Buzullar günde 60 metre ilerleyebiliyor
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
İsrail'den Ramazan'ın ilk gününde Gazze'ye saldırı! Ölü sayısı...
İsrail'den Ramazan'ın ilk gününde Gazze'ye saldırı! Ölü sayısı...
Almanya Savunma Bakanı: Türkiye NATO'da merkezi rolde
Almanya Savunma Bakanı: Türkiye NATO'da merkezi rolde
'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 40 kişi tutuklandı
'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 40 kişi tutuklandı
Borsa İstanbul günü pozitif seyirle tamamladı
Borsa İstanbul günü pozitif seyirle tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor
Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor
Uludağ’da etkili kar yağışı! Kalınlık 1 buçuk metreye yaklaştı
Uludağ’da etkili kar yağışı! Kalınlık 1 buçuk metreye yaklaştı
2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz
2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz