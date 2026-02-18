BIST 14.260
Yıldız Tilbe'den evsiz kalan Filistinlilere çadır kent

İsrail saldırılarının ağır yıkıma neden olduğu Gazze’de evsiz kalan Filistinliler için yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Daha önce Gazze’de Ramazan'da 12 bin kişiye iftar sofrası için destekte bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla kurulan “Yıldız Tilbe Çadır Kenti”, Gazze’nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yıldız Tilbe'den evsiz kalan Filistinlilere çadır kent - Resim: 1

Kudüs İçin Gönüllüler Derneğinin işbirliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından kurulan bu yerleşim bölgesi 80 çadırdan oluşuyor.

Yıldız Tilbe'den evsiz kalan Filistinlilere çadır kent - Resim: 2

Çadır kentte, Filistinli çocukların eğitim alması için "Yıldız Tilbe Okulu"nun yanı sıra bir mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor.

Yıldız Tilbe'den evsiz kalan Filistinlilere çadır kent - Resim: 3

Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kenti projesinin bölgedeki ilk projelerden biri olduğunu söyledi.

Bu bölgenin ıssız olduğunu; su, internet ve elektrik gibi imkanların olmadığına işaret eden Ebu Enver, kısıtlı imkanlar nedeniyle insanların bu bölgede yaşamaktan kaçındığını belirtti.

Yıldız Tilbe'den evsiz kalan Filistinlilere çadır kent - Resim: 4

Filistinlilerin su ve yemek bulabileceği kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nde kurulurken bu imkanları tedarik etmeye gayret ettiklerini aktardı.

