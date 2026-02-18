Yıldız Tilbe'den evsiz kalan Filistinlilere çadır kent

Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kenti projesinin bölgedeki ilk projelerden biri olduğunu söyledi.

Bu bölgenin ıssız olduğunu; su, internet ve elektrik gibi imkanların olmadığına işaret eden Ebu Enver, kısıtlı imkanlar nedeniyle insanların bu bölgede yaşamaktan kaçındığını belirtti.