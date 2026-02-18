Yıldız Tilbe'den evsiz kalan Filistinlilere çadır kent
İsrail saldırılarının ağır yıkıma neden olduğu Gazze’de evsiz kalan Filistinliler için yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Daha önce Gazze’de Ramazan'da 12 bin kişiye iftar sofrası için destekte bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla kurulan “Yıldız Tilbe Çadır Kenti”, Gazze’nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Kudüs İçin Gönüllüler Derneğinin işbirliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından kurulan bu yerleşim bölgesi 80 çadırdan oluşuyor.
Çadır kentte, Filistinli çocukların eğitim alması için "Yıldız Tilbe Okulu"nun yanı sıra bir mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor.
Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kenti projesinin bölgedeki ilk projelerden biri olduğunu söyledi.
Bu bölgenin ıssız olduğunu; su, internet ve elektrik gibi imkanların olmadığına işaret eden Ebu Enver, kısıtlı imkanlar nedeniyle insanların bu bölgede yaşamaktan kaçındığını belirtti.
Filistinlilerin su ve yemek bulabileceği kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nde kurulurken bu imkanları tedarik etmeye gayret ettiklerini aktardı.