BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,61
ALTIN 7.006,88
HABER /  GÜNCEL

Aksaray’da eski eş dehşeti: 3 ölü

Aksaray’da eski eş dehşeti: 3 ölü

Aksaray’da bir apartman dairesinde çıkan tartışmada bir şahıs, eski eşini ve kuzenini ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Abone ol

Aksaray'da bir kişi eski karısını ve onun kuzenini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, Tolga K. (31) ile eski eşi Kübra K. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Tolga K, üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep A'ya (30) ateş etti. Tolga K, aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Tolga K. ile Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Zeynep A. ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Selimiye Camii 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı
Selimiye Camii 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı
Alaattin Köseler'in tutukluluğunun devamına karar verildi
Alaattin Köseler'in tutukluluğunun devamına karar verildi
Fransa'da yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına yasa dışı erişim sağlandığı ortaya çıktı
Fransa'da yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına yasa dışı erişim sağlandığı ortaya çıktı
Nazilli’de damper faciası: 2 ölü
Nazilli’de damper faciası: 2 ölü
Katil İsrail Gazze'de ramazan ayının ilk gününde 2 kişiyi katletti
Katil İsrail Gazze'de ramazan ayının ilk gününde 2 kişiyi katletti
İletişim Başkanı Duran'dan ramazan paylaşımı
İletişim Başkanı Duran'dan ramazan paylaşımı
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdı gündem oldu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdı gündem oldu
Tehlikeli hız: Buzullar günde 60 metre ilerleyebiliyor
Tehlikeli hız: Buzullar günde 60 metre ilerleyebiliyor
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
İsrail'den Ramazan'ın ilk gününde Gazze'ye saldırı! Ölü sayısı...
İsrail'den Ramazan'ın ilk gününde Gazze'ye saldırı! Ölü sayısı...
Almanya Savunma Bakanı: Türkiye NATO'da merkezi rolde
Almanya Savunma Bakanı: Türkiye NATO'da merkezi rolde
'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 40 kişi tutuklandı
'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 40 kişi tutuklandı