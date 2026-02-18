Almanya Savunma Bakanı: Türkiye NATO'da merkezi rolde

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'nin savunma planlarına yaptığı önemli katkıyı överken Avrupa güvenliğinde hayati rolünün önemine işaret etti.

Abone ol

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'nde NATO'nun Steadfast Dart 2026 askeri tatbikatını izlemesinin ardından, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında tatbikatı değerlendiren Pistorius, Türk ordusunu öve öve bitiremedi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN MERKEZİ ROLDE"

Türk müttefiklerin, tatbikatta yer alan Türk dostların katkısının NATO için bütünüyle büyük önem taşıdığını vurgulayan Pistorius, "Çünkü bu, NATO'nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu gösteriyor.

Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve bugün muhtemelen daha da fazla oynamaktadır." dedi.

"GÜNEYDOĞU KANADINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Pistorius, Türkiye'nin NATO'ya katkısına dikkati çekerek, "Türkiye, güneydoğu kanadında çok önemli bir NATO ortağıdır ve bugün çok etkileyici bir şekilde görüldüğü gibi Türk Donanması'nda yeni olan ve çok yüksek kaliteli olduğu kanıtlanan amfibi botlarla dikkate değer yeteneklere sahiptir." diye konuştu.

NATO'nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu söyleyen Pistorius, Türkiye'nin bu konuda her zaman merkezi bir rol oynadığının altını çizdi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Pistorius, yaklaşık 2 bin askeri personel, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçları, TCG Anadolu, TGC İstanbul, TGC Derya ve TGC Oruçreis fırkateynleriyle tatbikata katılan Türkiye'ye teşekkür etti.

Alman Savunma Bakanı, karaya çıkarma tatbikatında görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nı (ZAHA) da ilgiyle takip etti.

Pistorius'un, kendi cep telefonuyla ZAHA'ları çektikten sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na teşekkür ettiği ve ZAHA'ya olan ilgisini gösterdiği öğrenildi.

ALMANYA'DAKİ NATO TATBİKATI

NATO kapsamında Almanya'da icra edilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatı sürerken NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen tatbikat, 8 müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikatta, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetleri test ediliyor.

Tatbikata 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla katılan Türkiye, bir kez daha sahadaki askeri gücünü ortaya koyuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 2 bin personelin görev aldığı organizasyonda, envanterde bulunan yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmat kullanılıyor.