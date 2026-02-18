Bulgaristan’da erken seçim için tarih belli oldu

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, geçici hükümeti kurmakla görevlendirilen Andrey Gyurov ile yaptığı görüşmenin ardından seçimlerin 19 Nisan’da yapılmasına ilişkin kararname çıkaracağını açıkladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, ülkeyi seçime hazırlayacak geçici hükümeti kurmakla görevlendirilen Bulgaristan Merkez Bankası Yardımcısı Andrey Gyurov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yotova yaptığı açıklamada, "Seçimlerin 19 Nisan'da yapılmasına yönelik bir kararname çıkaracağım" dedi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı tarafından toplantıya ilişkin olarak yayınlanan açıklamaya göre Yotova, kabine listesini kabul ederken geçici hükümetin en önemli görevinin ülkeyi yasalara uygun şekilde parlamento seçimlerine hazırlamak olacağını söyledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, geçici kabineyi atayan kararnamenin imzalanacağını, yeni kabinenin parlamento önünde yemin edeceğini ve seçimlerin ise 19 Nisan'da yapılacağını söyledi.

BULGARİSTAN 2021 YILINDAN BU YANA 7 KEZ SANDIK BAŞINA GİTTİ

Bulgaristan'da halk, hiçbir siyasi partinin parlamentoda tek başına hükümet kuracak düzeyde destek bulamaması ve zayıf koalisyon hükümetleri nedeniyle 2021 yılı nisan ayından bu yana yıl 7 kez genel seçimler için sandık başına gitmek zorunda kaldı.

OCAK AYINDA İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan Yotova, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in ocak ayında istifasını açıklamasının ardından göreve gelmiş ve ülke tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu. Kendisi de genel seçimlerin ardından bir siyasi parti kuracağını açıklayan eski Cumhurbaşkanı Radev'in istifası, eski Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşmişti.