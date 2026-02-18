Uludağ’da etkili kar yağışı! Kalınlık 1 buçuk metreye yaklaştı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da son yağışların ardından kar kalınlığı Oteller Bölgesi’nde 1 metre 45 santimetreye ulaştı.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistlerinde yeni kar örtüleri oluştu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 1 metre 45 santimetre​​​​​​​ ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yoğun sisin de hakim olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Jandarma ekipleri, Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki kara yolunda kar küreme araçlarıyla yol açma ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.