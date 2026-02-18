Bayraktar TB3 Baltık’ta gövde gösterisi yaptı

NATO’nun Almanya’da düzenlediği Steadfast Dart-2026 tatbikatı, 8 müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla sürerken Türkiye de 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 2 bin personelle organizasyonda yer aldı. Tatbikatın deniz safhasında TCG ANADOLU’da konuşlu Bayraktar TB3 SİHA, Baltık Denizi’ndeki zorlu kış şartlarında kısa pistten otonom kalkış ve iniş gerçekleştirerek atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu.

NATO kapsamında Almanya'da icra edilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatı sürerken NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen tatbikat, 8 müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikatta, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetleri test ediliyor.

Tatbikata 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla katılan Türkiye, bir kez daha sahadaki askeri gücünü ortaya koyuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 2 bin personelin görev aldığı organizasyonda, envanterde bulunan yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmat kullanılıyor.

BAYRAKTAR TB3 SİHA'LAR DA BÖLGEDE

Steadfast Dart 2026’nın deniz safhasında, TCG ANADOLU’da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA da yer alıyor.

Burada atış testleri yapan SİHA, performansı ile izleyenleri mest ediyor.

SOĞUK VE RÜZGARLI HAVAYA RAĞMEN UÇTU

Hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgarların hakim olduğu dondurucu ortamda Bayraktar TB3 SİHA, uçuş gösterimi gerçekleştirdi.

Tatbikatın gerçekleştirildiği Baltık Denizi'ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG ANADOLU'nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, havacılık kabiliyetlerini müttefik ülke temsilcilerine sergiledi.

Şiddetli rüzgarın deniz üzerinde yarattığı türbülanslı ortama rağmen kararlı uçuş karakteristiğini koruyan milli SİHA, uçuş görevini başarıyla tamamlayarak şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan pisti temizlenen TCG ANADOLU'ya otonom iniş gerçekleştirdi.

ZORLU ŞARTLARDA UÇUŞ YAPABİLEN TEK HAVA ARACI

Bayraktar TB3, tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava koşullarında uçabilen tek hava aracı oldu.

Yerli ve milli SİHA'nın performansı, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

BALTIK DENİZİ'NDE TAM İSABET SAĞLAMIŞTI

Tatbikat kapsamında gemide konuşlu bulunan ve kısa pistten sorunsuz şekilde kalkış yapan Bayraktar TB3, belirlenen su üstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etmişti.

Müttefik ülke askerlerini büyüleyen Bayraktar TB3 SİHA, hedefleri tam isabetle bulan atışların ardından TCG ANADOLU’ya güvenli bir şekilde iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamlamıştı.

DÜNYADA İHRACAT KONUSUNDA BİR NUMARA

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.