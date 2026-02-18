Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Meclis'e sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, kamuda çalışan işçiler ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine dikkat çekmiş, hükümetin bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağını sormuştu. Önergede kamu kurumlarında farklı statülerde çalışan personeller arasındaki maaş farklarının, son toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte derinleştiği belirtilmişti.

"MEMURLARIN ÜCRET DENGELERİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. Bakan Şimşek, "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkânları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısına ilişkin maaş artışı yüzde 18,60 olarak kesinleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle katsayılar belirlenirken, seyyanen zam beklentisinin de sona erdiği bildirilmişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş düzenlemesine ilişkin genelge yayımlanmıştı. Genelgeyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı yüzde 18,60 olarak netleşmişti. Yayımlanan düzenleme, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra özel sektör çalışanları, bedelli askerlik yapacaklar ve sözleşmeli personeli de kapsamıştı.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ KAPANDI

Genelgede, yüzde 18,60'lık artışın kesinleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisinin resmen sona erdiği belirtilmişti.

KATSAYILAR BELLİ OLDU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca uygulanacak katsayılar da genelgeyle açıklanmıştı. Buna göre;

Aylık katsayı: 1,387871

Taban aylık katsayısı: 22,722793

Yan ödeme katsayısı: 0,440141

Genelge kapsamında ayrıca, mevzuata göre vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının taban ve tavan ücretleri de yüzde 18,60 oranında artırılmıştı.