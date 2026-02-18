AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından Ramazan ayına ilişkin bir paylaşımda bulunduAbone ol
İstanbullulara seslenen Özdemir, “Bir Olmak Ruhumuzda Var” sloganıyla Ramazan boyunca 39 ilçede ve tüm mahallelerde çeşitli programlarda bir araya geleceklerini belirterek, 20 Şubat Cuma akşamı teravih namazı sonrası her akşam İl Başkanlığı önünde düzenlenecek sohbet, dinleti ve gençlik buluşmalarına davette bulundu. Özdemir, paylaşımını “Hayırlı Ramazanlar” ifadeleriyle tamamladı.
İşte Abdullah Özdemir'in paylaşımı:
Aziz İstanbullular,— Abdullah Özdemir (@abdullahozdemir) February 18, 2026
Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz.
“Bir Olmak Ruhumuzda Var” diyerek; Ramazan boyunca 39 ilçemizde ve tüm mahallelerimizde çok sayıda programda inşallah bir araya geleceğiz. 20 Şubat Cuma akşamı teravih namazından sonra… pic.twitter.com/Ytm3RzZavz