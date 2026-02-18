BIST 14.309
Metin Akpınar tek gecelik ilişkiden dediği kızı Duygu Nebioğlu'na milyonlar ödeyecek

Oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Davada karar çıktı. Metin Akpınar, evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu’na tazminat ödemeye mahkum edildi. Metin Akpınar eşi Göksel ile kızlarına maddi destek verdiklerini kızlarının 'tek gecelik ilişkiden' olduğunu söylemişti.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı tek gecelik ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasına 10 milyon liralık tazminat davası açtı. O davada karar çıktı. Oyuncu Metin Akpınar, kızı Duygu Nebioğlu'na 6 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu'nun varlığını öğrenmesine rağmen Metin Akpınar dava süreci başlayana kadar kızını resmi olarak tanımamıştı. 

Tek gecelik ilişkiden
Yıllar sonra ortaya çıkan kızı hakkında konuşan Metin Akpınar, şunları söylemişti:

-"36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu.

-Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik.
-24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

Eşi Göksel Akpınar ile destek verdik
-Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı." 

10 MİLYONLUK DAVA

Duygu Nebioğlu, bu sözlere ithafen babası Metin Akpınar'a "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" sebebiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

